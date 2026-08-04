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Петкович покинул пост тренера сборной Алжира

Федерация футбола Алжира на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной страны Владимиром Петковичем.

Федерация футбола Алжира на официальном сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером сборной страны Владимиром Петковичем. Он тренировал команду на протяжении 29 месяцев.

«Федерация выражает Владимиру Петковичу и тренерскому штабу искреннюю благодарность за их работу и желает им всяческих успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится в пресс-релизе.

62-летний швейцарец работал со сборной Алжира с февраля 2024 года. Под его руководством команда провела 33 матча: 23 победы, 5 ничьих и 5 поражений.

На ЧМ-2026 алжирцы набрали 4 очка в группе и вышли в плей-офф, где в первом раунде проиграли Швейцарии (0:2).