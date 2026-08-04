«Тоттенхэм» проявляет интерес к Коди Гакпо

«Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания нападающего «Ливерпуля» Коди Гакпо, сообщил в соцсети X спортивный журналист Бен Джакобс.
По информации источника, мерсисайдцы не планируют расставаться с 27-летним голландцем и готовы отпустить игрока только в случае очень крупного предложения.
Действующий контракт игрока рассчитан до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Гакпо сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. На ЧМ-2026 он забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу в 4 играх.