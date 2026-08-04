Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне останется в «Наполи» на сезон-2026/27, сообщил в соцсети X журналист Саша Тавольери.
По информации источника, 35-летний бельгиец после обсуждения с семьей решил не менять клуб и продолжит выступать за неаполитанцев. Ранее СМИ сообщали об интересе к игроку со стороны «Интер Майами».
Действующий контракт де Брейне с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Де Брейне провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 5 матчах.