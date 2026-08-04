Паласиос: «Реал» навсегда останется огромной частью моей жизни"

«Реал Мадрид» стал моим домом еще с юношеского возраста. За шесть лет здесь я по-настоящему понял, насколько важны ценности, которые прививает этот клуб. Носить эту футболку — значит не только побеждать в матчах, но и представлять, осмелюсь сказать, самый великий герб во всем мировом спорте.