Паласиос: «Реал» навсегда останется огромной частью моей жизни"

Нападающий Гонсало Гарсия после перехода из «Реала» в «Фулхэм» обратился к болельщикам мадридского клуба.
«Я никогда не мечтал дебютировать на “Сантьяго Бернабеу” в вечер матча Лиги чемпионов. Более того, я даже не мог представить, что стану частью лучшей футбольной академии в мире. Поэтому сегодня я чувствую себя самым благодарным футболистом на свете.
«Реал Мадрид» стал моим домом еще с юношеского возраста. За шесть лет здесь я по-настоящему понял, насколько важны ценности, которые прививает этот клуб. Носить эту футболку — значит не только побеждать в матчах, но и представлять, осмелюсь сказать, самый великий герб во всем мировом спорте.
Я мог бы перечислить многих тренеров и партнеров, которые направляли меня по правильному пути, но сказать самые искренние слова благодарности «Реалу» — значит поблагодарить каждого из них за самоотдачу, доверие и поддержку.
«Реал Мадрид» навсегда останется огромной частью моей жизни. Спасибо за все", — написал Паласиос в соцсети.
Арбелоа строит мини- «Реал» в «Фулхэме». Уже согласованы два трансфера, и это еще не конец.