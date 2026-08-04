«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год

«Реал» предложил нападающему сборной Бразилии Винисиусу Жуниору новый контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, сообщает ESPN.
По информации источника, 26-летний бразилец хочет больше — около 30 миллионов евро в год. Игрок считает, что это будет его последний крупный контракт в карьере, и уверен, что заслуживает зарплаты, соответствующей его вкладу в успехи клуба.
Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 на счету игрока 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. На ЧМ-2026 он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.