Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реал» предложил Винисиусу контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год

«Реал» предложил нападающему сборной Бразилии Винисиусу Жуниору новый контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, сообщает ESPN.

«Реал» предложил нападающему сборной Бразилии Винисиусу Жуниору новый контракт с зарплатой 22 миллиона евро в год, сообщает ESPN.

По информации источника, 26-летний бразилец хочет больше — около 30 миллионов евро в год. Игрок считает, что это будет его последний крупный контракт в карьере, и уверен, что заслуживает зарплаты, соответствующей его вкладу в успехи клуба.

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 на счету игрока 53 матча во всех турнирах, в которых он забил 22 гола и отдал 14 результативных передач. На ЧМ-2026 он забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах.