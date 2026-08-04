Бенитес может возглавить сборную Алжира

Новым главным тренером сборной Алжира может стать испанец Рафаэль Бенитес, сообщил в соцсети X журналист Ромэн Молина. Он заменит Владимира Петковича, который был уволен после 29 месяцев работы.
По информации источника, федерация футбола Алжира считает 66-летнего испанца приоритетным кандидатом. Также в шорт-листе находятся Жозе Пезейру и Роберто Мартинес.
Последним местом работы Бенитеса был «Панатинаикос». Он покинул греческий клуб в мае 2026 года. Ранее испанец работал тренером только на клубном уровне.
На ЧМ-2026 алжирцы набрали 4 очка в группе и вышли в плей-офф, где в первом раунде проиграли Швейцарии (0:2).
Петкович покинул пост тренера сборной Алжира.