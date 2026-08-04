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Паласиос перешел из «Реала» в «Фулхэм»

«Фулхэм» объявил о переходе из «Реала» полузащитника Сесара Паласиоса.

«Фулхэм» объявил о переходе из «Реала» полузащитника Сесара Паласиоса. 21-летний испанец подписал контракт до 2031 года с опцией продления еще на один сезон. В новой команде испанец будет выступать под 8-м номером.

«Я очень рад оказаться здесь. Считаю, что это идеальный шаг в моей карьере. “Фулхэм” оказывает мне большое доверие, и я собираюсь оправдать его своей игрой на поле», — отметил новичок.

Ранее СМИ писали, что сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Также «Реал» сохранит за собой 30 процентов от суммы последующей перепродажи футболиста.

В сезоне-2025/26 Паласиос сыграл в 5 матчах Ла лиги, а также выходил на замену в одном матче Лиги чемпионов и одном матче Кубка Испании, но не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.