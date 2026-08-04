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Гонсало Гарсия: «Уверен, что “Реал” навсегда останется частью меня»

Нападающий Гонсало Гарсия после перехода из «Реала» в «Фулхэм» обратился к болельщикам мадридского клуба.

Нападающий Гонсало Гарсия после перехода из «Реала» в «Фулхэм» обратился к болельщикам мадридского клуба.

«Прошло двенадцать лет с того момента, как детская мечта стала для меня чем-то гораздо большим. Я ухожу со спокойной душой, зная, что всегда отдавал все, надевая эту футболку. Мое сердце переполнено благодарностью, и я уверен, что “Реал Мадрид” навсегда останется частью меня.

Я безмерно благодарен всем людям, с которыми разделил незабываемые моменты и которые поддерживали меня на этом невероятном этапе моей жизни. И прежде всего — вам, болельщикам «Реала». С самого первого и до последнего дня вы дарили мне свою любовь. Это привилегия, которую я никогда не забуду.

Защищать эту эмблему было величайшей гордостью в моей жизни. Навсегда. Вечно благодарен", — написал Гарсия в социальной сети.

22-летний испанец подписал с «Фулхэмом» контракт до 2031 года с возможностью продления на один сезон.

Гарсия является воспитанником «Реала». Он провел за основную команду 51 матч, забил 13 голов и сделал 5 результативных передач.

Арбелоа строит мини- «Реал» в «Фулхэме». Уже согласованы два трансфера, и это еще не конец.