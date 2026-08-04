Гонсало Гарсия: «Уверен, что “Реал” навсегда останется частью меня»

Я безмерно благодарен всем людям, с которыми разделил незабываемые моменты и которые поддерживали меня на этом невероятном этапе моей жизни. И прежде всего — вам, болельщикам «Реала». С самого первого и до последнего дня вы дарили мне свою любовь. Это привилегия, которую я никогда не забуду.