Турецкий комментатор призвал «Галатасарай» подписать Батракова

Турецкий футбольный комментатор Эртем Шенер считает, что «Галатасараю» стоит подписать полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Алексей Батраков или Бруну Фернандеш? Батраков принесет “Галатасараю” больше пользы. Уже полтора года я рекомендую этого игрока “Галатасараю”.
Батраков очень напоминает мне Арду Гюлера. Он отлично владеет своим телом, даже в плотной борьбе не теряет мяч. Его дальние удары эффективны. Известен голами в неожиданные моменты. Отлично пасует и создает проблемы сопернику. В 21 год — амбициозный, агрессивный и очень подвижный игрок", — приводит cimbomgundemi слова Шенера.
Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. В сезоне-2025/26 футболист забил 17 голов и отдал 12 результативных передач в 36 матчах.
Действующий контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.
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