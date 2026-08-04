Турецкий комментатор призвал «Галатасарай» подписать Батракова

Батраков очень напоминает мне Арду Гюлера. Он отлично владеет своим телом, даже в плотной борьбе не теряет мяч. Его дальние удары эффективны. Известен голами в неожиданные моменты. Отлично пасует и создает проблемы сопернику. В 21 год — амбициозный, агрессивный и очень подвижный игрок", — приводит cimbomgundemi слова Шенера.