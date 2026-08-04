Спортивный директор «Лейпцига» опроверг переход Диоманде в «Реал»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Марсель Шефер опроверг информацию о договоренности с «Реалом» по трансферу нападающего Яна Диоманде.
«Несколько дней назад некоторые так называемые трансферные эксперты сообщили, что сделка уже завершена или дали ей статус “Here we go”. Это просто не так. Мы еще не на этой стадии», — приводит Sky Sport слова Шефера.
Диоманде играет за «Лейпциг» с июля 2025 года, его контракт действует до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 19-летний Диоманде в 36 матчах забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. На ЧМ-2026 он сделал одну голевую передачу в четырех матчах.