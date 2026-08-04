«ПСЖ» заплатит 40 миллионов евро за Судзуки

По информации источника, парижский клуб намерен сделать новое предложение по 23-летнему японцу. «Парма» хочет получить за игрока 40 миллионов евро. При этом сам Судзуки уже достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» по контракту на 5 лет.