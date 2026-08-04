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«ПСЖ» заплатит 40 миллионов евро за Судзуки

«ПСЖ» готовит новое предложение по голкиперу «Пармы» Дзиону Судзуки.

«ПСЖ» готовит новое предложение по голкиперу «Пармы» Дзиону Судзуки, сообщил в соцсети X журналист Никола Скира.

По информации источника, парижский клуб намерен сделать новое предложение по 23-летнему японцу. «Парма» хочет получить за игрока 40 миллионов евро. При этом сам Судзуки уже достиг принципиального соглашения с «ПСЖ» по контракту на 5 лет.

Действующий контракт японца с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Судзуки пропустил 30 голов в 22 матчах во всех турнирах и 6 раз сыграл на ноль. На ЧМ-2026 он пропустил 5 мячей в 4 играх.

Восточная угроза для Сафонова. Конкурировать с Судзуки будет сложнее, чем с Шевалье.