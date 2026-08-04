Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»

— К сожалению, нет. Но я виделся с Александром Овечкиным. Когда в Подмосковье проходил Кубок Овечкина, я приезжал туда со знаменитым телеведущим Андреем Симоновым. У меня сын занимался хоккеем. Подписали ему клюшечку и сделали все как положено, — сказал Кузнецов.