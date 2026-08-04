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Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»

Прыгун в воду Евгений Кузнецов надеется когда-нибудь встретиться с хоккеистом Евгением Кузнецовым.

Источник: Спортс‘’

— Вас часто путают с хоккейным однофамильцем Евгением Кузнецовым?

— На самом деле, я обожаю хоккей. Но конкретно следить не получается. Надеюсь, что у Евгения все сложится удачно. И возможно, судьба нас когда‑нибудь сведет вместе.

— Вы не знакомы?

— К сожалению, нет. Но я виделся с Александром Овечкиным. Когда в Подмосковье проходил Кубок Овечкина, я приезжал туда со знаменитым телеведущим Андреем Симоновым. У меня сын занимался хоккеем. Подписали ему клюшечку и сделали все как положено, — сказал Кузнецов.

Прыжки в воду. Чемпионат Европы-2026. Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро на трехметровом трамплине.

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