Прыгун в воду Евгений Кузнецов: «Обожаю хоккей, но с Кузнецовым не знаком. Судьба нас сведет, возможно. С Овечкиным виделся, подписали сыну клюшечку»

— Вас часто путают с хоккейным однофамильцем Евгением Кузнецовым?
— На самом деле, я обожаю хоккей. Но конкретно следить не получается. Надеюсь, что у Евгения все сложится удачно. И возможно, судьба нас когда‑нибудь сведет вместе.
— Вы не знакомы?
— К сожалению, нет. Но я виделся с Александром Овечкиным. Когда в Подмосковье проходил Кубок Овечкина, я приезжал туда со знаменитым телеведущим Андреем Симоновым. У меня сын занимался хоккеем. Подписали ему клюшечку и сделали все как положено, — сказал Кузнецов.
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