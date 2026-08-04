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Киберспортсмен M0nesy отказался от приглашения на свадьбу Роналду — дата церемонии совпала с турниром по CS 2: «Он мой кент, но я думаю, что в приоритете»

Игрок Falcons Илья «M0nesy» Осипов отказался от приглашения на свадьбу Криштиану Роналду.

Стримерша Mewendi: «Едешь на свадьбу Роналду?».

M0nesy: «Слушай, он меня пригласил».

Mewendi: «Реально?».

M0nesy: «Он же мой кент, мы с ним виделись на чемпионате мира в 2025 году (Esports World Cup — Спортс» «)».

Mewendi: «Тебя реально Роналду пригласил?».

M0nesy: «Но фишка в том, что во время свадьбы будет турнир. Я думаю, что в приоритете. Как думаешь?».

Mewendi: «Надо сначала понять, что за турнир. Но вообще турнир — конечно. Как можно не поехать на турнир?».

M0nesy: «А как я не могу попасть на свадьбу Роналду?».

Свадьба Роналду состоится 8 августа в соборе Фуншала. Вечеринка пройдет в пятизвездочном отеле Savoy Palace.

В списке приглашенных гостей также музыканты Дрейк, Рианна и Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Свадьба Роналду и Джорджины: уже в субботу на Мадейре! Ждем Мбаппе, Хабиба и Рианну.