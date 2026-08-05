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Игдисамов: «Радоваться сил нет пока, надо выдохнуть, но я очень счастлив»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Я очень доволен, просто очень много эмоций оставил на поле, — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова. — Также у меня сейчас идет обучение на профессиональную лицензию, голова забита большим количеством информации. Очень много работы за последние дни было сделано и много еще предстоит. Радоваться сил нет пока, надо выдохнуть, но я очень счастлив.

— В концовке второго тайма команда прижалась к своим воротам. Почему так получилось?

— Это совокупность факторов. Установка была не прижиматься, а продолжать встречать соперника выше и оказывать давление. Но к концу матча сил на такой объем работы уже не хватало, и «Локомотиву» удалось перехватить инициативу. Еще их игру освежили замены.

В следующем туре Кубка России «Локомотив» сыграет на выезде с «Ростовом». Матч пройдет 18 августа.

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