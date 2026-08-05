Игдисамов: «Радоваться сил нет пока, надо выдохнуть, но я очень счастлив»

— Я очень доволен, просто очень много эмоций оставил на поле, — цитирует официальный сайт клуба Игдисамова. — Также у меня сейчас идет обучение на профессиональную лицензию, голова забита большим количеством информации. Очень много работы за последние дни было сделано и много еще предстоит. Радоваться сил нет пока, надо выдохнуть, но я очень счастлив.