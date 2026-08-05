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«Ливерпуль» и «Байер» претендуют на Ибраима Мбайе из «ПСЖ»

«Ливерпуль» связался с новым агентом нападающего «ПСЖ» Ибраима Мбайе Жорже Мендешем, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

«Ливерпуль» связался с новым агентом нападающего «ПСЖ» Ибраима Мбайе Жорже Мендешем, сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источинка, также на 18-летнего сенегальца претендует «Байер», который уже сделал предложение. Однако сам футболист по-прежнему отдает приоритет переходу в АПЛ.

Действующий контракт игрока рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Мбайе забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. На ЧМ-2026 он забил 1 гол в 4 играх.