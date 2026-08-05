Галактионов: «Батраков провел очень хороший матч против ЦСКА»

С выходом на замену свежих ребят мы переломили игру. На наш взгляд, она стала более цельной, динамичной. Сегодня за второй тайм я ребят поблагодарил. Сказал, что этот тот «Локомотив», который мы привыкли видеть — смотрибельный, старательный, бегущий, который прессингует, отбирает, стремится. За это им огромное спасибо. Сегодня очень важно стабилизировать психологическое состояние, особенно с учетом всех факторов, и поймать нити уверенности, для того чтобы дальше хорошо провести матч чемпионата", — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.