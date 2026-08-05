Галактионов: «После Махачкалы в “Локомотиве” был достаточно серьезный разговор»

Что касается итога сегодняшнего матча: мы в серии пенальти уступили. Но если брать психоэмоциональное состояние и то, как команда выглядела во втором тайме, то это перевешивает итог в серии пенальти. Ребята молодцы, они провели второй тайм так, как необходимо действовать «Локомотиву», в нужном ключе. От этого надо оттолкнуться. Состояние, психология и эмоции позволяют действовать в соответствии с требованиями, которые предъявляются. Понятно, что мы не рады, радоваться нечему, но с высоко поднятой головой мы идём и преодолеваем все трудности, стараемся это делать", — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.