Тер Штеген: «С нетерпением жду начала новой главы в “Аяксе”

Вратарь Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход в «Аякс» из «Барселоны» на правах аренды до конца сезона-2026/27.
«Отличное начало в Амстердаме, спасибо за теплый прием! С нетерпением жду начала новой главы вместе со всеми вами в “Аяксе”, — написал тер Штеген в социальной сети.
Тер Штеген стал игроком «Барселоны» в 2014 году, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. В январе 2026 года голкипер на правах аренды перешел в «Жирону», но после двух матчей получил травму подколенного сухожилия и пропустил остаток сезона-2025/26.