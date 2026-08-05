Тер Штеген: «С нетерпением жду начала новой главы в “Аяксе”

Тер Штеген стал игроком «Барселоны» в 2014 году, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. В январе 2026 года голкипер на правах аренды перешел в «Жирону», но после двух матчей получил травму подколенного сухожилия и пропустил остаток сезона-2025/26.