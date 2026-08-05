Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тер Штеген: «С нетерпением жду начала новой главы в “Аяксе”

Вратарь Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход в «Аякс» из «Барселоны» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

Вратарь Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход в «Аякс» из «Барселоны» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

«Отличное начало в Амстердаме, спасибо за теплый прием! С нетерпением жду начала новой главы вместе со всеми вами в “Аяксе”, — написал тер Штеген в социальной сети.

Тер Штеген стал игроком «Барселоны» в 2014 году, его контракт с клубом рассчитан до лета 2028-го. В январе 2026 года голкипер на правах аренды перешел в «Жирону», но после двух матчей получил травму подколенного сухожилия и пропустил остаток сезона-2025/26.