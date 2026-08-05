Ренар стал новым главным тренером сборной Кот-д’Ивуара

Федерация футбола Кот-д’Ивуара (FIF) на официальном сайте объявила о назначении на пост главного тренера национальной команды француза Эрве Ренара. Он заменил на этом посту Эмерса Фаэ.
В пресс-релизе отмечается, что это решение отражает стремление федерации укрепить достигнутые за последние годы результаты национальной команды и продолжить реализацию амбициозных задач ивуарийского футбола на африканской и международной аренах.
Ожидается, что 57-летний француз прибудет в Абиджан в ближайшие дни, чтобы официально вступить в должность. Позднее состоится пресс-конференция, дата, время и место проведения которой будут объявлены дополнительно.
Ренар уже возглавлял сборную Кот-д’Ивуара в сезоне-2014/15. В 2015 году команда под его руководством выиграла Кубок африканских наций.
Последним местом работы Ренара была сборная Туниса, которую он возглавил после 1-го тура ЧМ-2026. Под его руководством команда на турнире потерпела 2 поражения.