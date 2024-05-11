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10:27 (мск), источник: ТАСС

Чехия лишила российских гребцов-слаломистов возможности отобраться на Олимпиаду

Российских спортсменов не допустили до квалификационного турнира, который пройдет в Праге с 7 по 9 июня.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Российские спортсмены лишились возможности отобраться на олимпийский турнир по гребному слалому из-за отказа Чехии допустить их на квалификационные соревнования в Праге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов.

Предолимпийский квалификационный турнир гребцов-слаломистов пройдет в Праге с 7 по 9 июня. Этот старт оставался для россиян единственной возможностью отобраться на Олимпиаду 2024 года.

«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории, — отметил Образцов. — Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет».

«Нас допустили до участия в первенстве мира и в двух этапах Кубка мира, которые пройдут в этом году. Мы сейчас рассматриваем со всех сторон вопрос возможности нашего участия в этих стартах, ведем диалог с международной федерацией относительно условий допуска. Пока окончательного решения нет, и ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус», — добавил главный тренер.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены на них смогут выступить исключительно в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не представляют командные виды спорта. Международный олимпийский комитет не будет требовать от них подписывать документ об осуждении специальной военной операции. Россиян и белорусов не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия, но они смогут посетить мероприятие. В случае завоевания в Париже золотых медалей их будут награждать под специально созданную музыку без слов.

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