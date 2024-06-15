Российские каноисты Коровашков и Штыль стали чемпионами Европы

БУДАПЕШТ, 15 июня. /ТАСС/. Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.

Штылю 38 лет, он стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Россиянин завоевал 17 золотых медалей на чемпионатах мира. Коровашкову 32 года, на его счету бронза Олимпиады в Лондоне в заезде каноэ-двоек на дистанции 1 000 м в паре с Ильей Первухиным, а также 5 золотых наград чемпионатов мира и 10 — чемпионатов Европы.