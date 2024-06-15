Российские каноисты Коровашков и Штыль стали чемпионами Европы
Россияне победили на дистанции 200 метров.
Россияне победили на дистанции 200 метров.
БУДАПЕШТ, 15 июня. /ТАСС/. Российские каноисты Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями в соревнованиях двоек на дистанции 200 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят в венгерском Сегеде.
Россияне преодолели дистанцию за 37,438 секунды. Вторыми финишировали поляки Александер Китевский и Алексей Колядич (отставание — 0,320 секунды). Бронзовыми призерами стали испанцы Мануэль Фонтан и Адриан Сиейро (+0,667).
Российский каноист Захар Петров стал вторым на дистанции 500 метров. Победил Сергей Тарновский из Молдавии, тройку призеров замкнул чех Мартин Фукса.
Штылю 38 лет, он стал серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в заезде каноэ-одиночек на дистанции 200 м. Россиянин завоевал 17 золотых медалей на чемпионатах мира. Коровашкову 32 года, на его счету бронза Олимпиады в Лондоне в заезде каноэ-двоек на дистанции 1 000 м в паре с Ильей Первухиным, а также 5 золотых наград чемпионатов мира и 10 — чемпионатов Европы.
Российские и белорусские спортсмены выступают на чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир завершится 16 июня.