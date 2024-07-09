Российская каноистка Ромасенко напрямую связывалась с МОК для допуска к Олимпиаде

«Когда был опубликован список по гребле и ее там не оказалось, у Олеси возникло много вопросов. Она обратилась в Федерацию гребного спорта России (ФГСР), где ей сказали, что на нее нет лицензии, нет в списках, следовательно, федерация не могла обращаться по ее вопросу в МОК. Ей сказали: “Если у тебя есть вопросы, то ты можешь их сама написать в МОК”.



Она написала, объяснила ситуацию, что она выиграла лицензию не напрямую, а по добору. Рассказала, что имеет право претендовать на лицензию, что она хотела бы поехать в Париж. И ей пришел ответ с приглашением. Это не индивидуальное приглашение, это не подарок, а ее завоеванная лицензия», — сообщил источник «Матч ТВ».