Белорусская каноистка Ноздрева одержала победу на чемпионате мира на дистанции 1000 метров

Бориков и Юреня стали чемпионами мира в байдарке-двойке Байдарочница Литвинчук завоевала серебро ЧМ на тысяче метров Звание сильнейшей на планете Ноздрева завоевала на дистанции 1000 метров среди каноэ-одиночек. Первую половину финального заезда Елена шла второй, но затем захватила лидерство и ушла в отрыв. В какой-то момент преимущество белоруски достигло четырех секунд. Ближе к финишу к нашей каноистке приблизилась венгерка Джада Брагато, но опередить Ноздреву не смогла. Тройку призеров замкнула китаянка Дзян Сина.



Таким образом, белорусская спортсменка стала четырехкратной чемпионкой мира, всего в активе Елены 10 наград с мировых первенств (4−2−4). Ранее в нынешнем году Ноздрева одержала победу на чемпионате Европы на дистанции вдвое короче.