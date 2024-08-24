Бориков и Юреня стали чемпионами мира в байдарке-двойке

Во второй соревновательный день наши гребцы праздновали успех в финале на тысяче метров среди мужских байдарок-двоек. За четверть километра до конца дистанции белорусы шли третьими, но затем выдали финишный спурт и в итоге опередили ближайших преследователей на полторы секунды. Серебро завоевал экипаж из Швеции, бронза — у немецкого тандема.



Юреня и Бориков стали двукратными чемпионами мира, ранее Олег побеждал в 2019 году на дистанции в 5 километров, а Никита становился сильнейшим три года назад на 500-метровке.