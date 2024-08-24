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Бориков и Юреня стали чемпионами мира в байдарке-двойке

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Никита Бориков и Олег Юреня завоевали золото чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ 2024 года в Узбекистане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Минспорт

Во второй соревновательный день наши гребцы праздновали успех в финале на тысяче метров среди мужских байдарок-двоек. За четверть километра до конца дистанции белорусы шли третьими, но затем выдали финишный спурт и в итоге опередили ближайших преследователей на полторы секунды. Серебро завоевал экипаж из Швеции, бронза — у немецкого тандема.

Юреня и Бориков стали двукратными чемпионами мира, ранее Олег побеждал в 2019 году на дистанции в 5 километров, а Никита становился сильнейшим три года назад на 500-метровке.