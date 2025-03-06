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Российские байдарочники и каноисты решили не ехать на этап Кубка мира в Польше

Спортсмены планируют выступить на майском этапе Кубка мира в Познани.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Российские спортсмены не поедут на майский этап Кубка мира в Польше. Об этом ТАСС сообщила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

«Ближайшим международным стартом для российских байдарочников и каноистов в этом сезоне станет первый этап Кубка мира в венгерском Сегеде, который пройдет с 16 по 18 мая, — рассказала Исхакова. — Второй этап спустя неделю будет принимать Польша. Но мы приняли решение, что в Познань мы не поедем, несмотря на то что местный оргкомитет турнира готов нас принять. В этой стране пока не очень хорошо относятся к россиянам, поэтому мы решили не осложнять ситуацию».

Собеседница ТАСС отметила, что российские параканоисты планируют выступить на майском этапе Кубка мира в Познани.

Главным стартом года для российских байдарочников и каноистов станет августовский чемпионат мира в Италии. Июньское первенство Европы в Рачице (Чехия) пройдет без россиян и белорусов из-за отказа властей города принимать их.