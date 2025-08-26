Лодочная дистанция: Захар Петров взял половину российских медалей на ЧМ по гребле

Петрову всего 23 года, он родился в Рязанской области и в юности начал заниматься греблей на реке Оке. В его активе уже пять золотых наград чемпионатов мира, а также серебро чемпионата Европы. Олимпийский титул пока не покорился, но у спортсмена есть и опыт борьбы, и уверенность, что он способен обходить лучших в мире. Нынешние победы в Милане — не только спортивный успех. Это финальная точка в истории со спорными решениями и показатель того, что Петров — один из лидеров нового поколения в гребле на каноэ.