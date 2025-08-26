Лодочная дистанция: Захар Петров взял половину российских медалей на ЧМ по гребле

Спортсмен из Рязанской области Захар Петров стал пятикратным чемпионом мира по гребле на каноэ, выиграв на дистанции 500 м золото в одиночке, а также в двойке (вместе с Иваном Штылем) на чемпионате мира в Милане. В прошлом году Петров после двух четвертых мест на парижской Олимпиаде завоевал три титула на ЧМ в Самарканде (Узбекистан), а теперь закрепил успех в битве с сильнейшими. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, также оформили в Милане две бронзы на 200-метровке в одиночке — отличились Екатерина Шляпникова и Сергей Свинарев.
Жирная точка
Если в прошлом году на ЧМ в Узбекистан не приехали топы (из-за усталости после Олимпиады), то в Италии у наших спортсменов была максимальная конкуренция. В решающем заезде на 500 м в одиночке Петров показал время 1:46,27 и обошел именитых соперников. Вторым стал олимпийский чемпион из Чехии Мартин Фукса, отставший на 0,44 секунды, третьим финишировал представитель Молдавии Сергей Тарновский (+1,11). Нынешний успех невозможно отделить от прошлогодней драмы Петрова в Самарканде.
Тогда Захар первым пересек финишную линию на дистанции 500 м, но в момент заключительного рывка перевернулся и оказался в воде. Сначала судьи зафиксировали его победу, а затем после апелляции соперника дисквалифицировали нейтрального россиянина за «финиш без лодки».
Та история обернулась настоящим скандалом. После серии разбирательств и пересмотров Совет директоров Международной федерации каноэ всё же признал правоту российской стороны. Через полтора месяца Захару вернули золото. «Я был уверен, что часть моей ноги или руки оставалась в лодке [во время финиша]. Я пересек эту линию», — объяснял тогда Петров свою позицию.
Медаль россиянину, по сути, вручали дважды: сначала на канале в Самарканде, а потом официально, спустя шесть недель. Но нынешний финал в Милане, где наш спортсмен выиграл чисто и без всяких оговорок, поставил жирную точку в этой саге.
Соперники стали сильнее
В воскресном финале двоек Петров и 39-летний Иван Штыль тоже выступили выше всяких похвал — они преодолели дистанцию за 1:39,63. Второе место в заезде заняли китайские спортсмены Ю Юэбинь и Ю Чэньвэнь, которые справились за 1:40,60. Третьими финишировали венгры Криштаф Коллар и Иштван Юхас (1:40,74).
— Передаю привет маме и папе, благодарю всех за поддержку. Также хочу сказать спасибо Ване (Штылю. — Ред.) — отлично сработались, — сказал Петров в интервью пресс-службе Федерации каноэ России.
Для Ивана золото в двойке стало единственным в Милане, но далеко не первым в его долгой карьере. Ранее Штыль 17 раз становился чемпионом мира. Кроме того, в 2012 году он выиграл серебро на Олимпиаде в Лондоне, но не был допущен до Парижа-2024 из-за политического решения МОК. В комментарии после финиша на ЧМ-2025 Штыль отметил, что уровень соперников вырос.
— Честно говоря, соперники стали сильнее, — заявил опытный каноист «Известиям». — Видно, что уровень на этой дистанции растет. Появляется всё больше классных экипажей, это мы видели и в предварительных заездах. Но гонка прошла хорошо. Весь коллектив сборной сработал на пять с плюсом, за что им спасибо. Честно, тяжело работать. Но тем приятнее эта победа.
В ожидании новых медалей
Петров в прошлом году едва не добрался до олимпийского пьедестала в Париже: дважды останавливался в шаге от награды, занимая четвертые места — в заезде одиночек на дистанции 1000 м и в двойке на 500 м с Алексеем Коровашковым. Тогда из-за решений комиссии МОК по допуску нашему тандему пришлось экстренно учиться работать вместе, несмотря на то, что оба гребут с одной стороны. По итогам Игр-2024 Захар говорил, что «результатом не обижен» и что у него впереди еще много стартов. И вот теперь слова подтвердились делом.
Петрову всего 23 года, он родился в Рязанской области и в юности начал заниматься греблей на реке Оке. В его активе уже пять золотых наград чемпионатов мира, а также серебро чемпионата Европы. Олимпийский титул пока не покорился, но у спортсмена есть и опыт борьбы, и уверенность, что он способен обходить лучших в мире. Нынешние победы в Милане — не только спортивный успех. Это финальная точка в истории со спорными решениями и показатель того, что Петров — один из лидеров нового поколения в гребле на каноэ.
Алексей Буланов