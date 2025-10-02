Миназова завоевала серебро ЧМ по гребному слалому

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россиянка Алсу Миназова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по гребному слалому, который проходит в Австралии, в соревнованиях каноэ-одиночек.
Победительницей соревнований стала представительница Польши Клаудия Зволиньская (108,49 секунды). Миназова уступила 4,39 секунды. Третьей стала представительница Бразилии Ана Сатила (+4,49).
Эта медаль стала первой в истории женского российского гребного слалома в индивидуальных соревнованиях.
«Это случилось! Серебро чемпионата мира! Безумно счастлива, до сих пор мурашки. Не верится, что это произошло. Последний мой чемпионат мира был в 2021 году, тогда я была в финале, были классные ощущения. Сегодня на старте финала думала о том, как же здорово здесь находиться. Безумная благодарность всем, кто сделал это возможным. Эти три года отстранения были тяжелыми, но сейчас все хорошо. Это медаль нашей команды и всего нашего слаломного сообщества. Все получилось, улучшила полуфинальное время на 7 секунд, это очень круто. Я просто счастлива и пока не верю, что это случилось! Спасибо всем большое», — сказала Миназова, слова которой приводит Telegram-канал Федерации гребного слалома России.