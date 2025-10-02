Миназова завоевала серебро ЧМ по гребному слалому

«Это случилось! Серебро чемпионата мира! Безумно счастлива, до сих пор мурашки. Не верится, что это произошло. Последний мой чемпионат мира был в 2021 году, тогда я была в финале, были классные ощущения. Сегодня на старте финала думала о том, как же здорово здесь находиться. Безумная благодарность всем, кто сделал это возможным. Эти три года отстранения были тяжелыми, но сейчас все хорошо. Это медаль нашей команды и всего нашего слаломного сообщества. Все получилось, улучшила полуфинальное время на 7 секунд, это очень круто. Я просто счастлива и пока не верю, что это случилось! Спасибо всем большое», — сказала Миназова, слова которой приводит Telegram-канал Федерации гребного слалома России.