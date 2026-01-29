Ричмонд
58-летнюю российскую каноистку дисквалифицировали за допинг

В допинг-пробе Антоновой, взятой во время Всемирных игр ветеранов, был обнаружен мельдоний.

Источник: Getty Images

Российскую каноистку Ларису Антонову дисквалифицировали из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба была взята 18 мая 2025 года во время Всемирных игр ветеранов. В ней был обнаружен мельдоний. Спортсменка признала факт нарушения, и ее результаты на соревнованиях были аннулированы.

Срок дисквалификации 58-летней Антоновой пока неизвестен. ITA передало дело в Международную федерацию каноэ (ICF).

Антонова является двукратной победительницей Кубка Европы по каноэ среди ветеранов 2021 года в смешанном заезде двоек в категории 35−49 лет и в заезде байдарок-одиночек среди женщин 40−54 года.