Байдарочник из Беларуси стал чемпионом Европы

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью. Помимо Владислава Кравца Беларусь на этом турнире представляют, например, такие спортсмены как Никита Бориков, Владислав Литвинов, Денис Ермоленко, Илья Федоренко, Маргарита Ткачева, Надежда Кушнер, Владислава Скриганова, Инна Савчук, Мария Мисюченко, Юлия Ходько и другие.