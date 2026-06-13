Байдарочник из Беларуси стал чемпионом Европы

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Белорусский байдарочник Владислав Кравец стал чемпионом Европы на дистанции 1тыс. метров в Португалии, сообщил Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси.
Результат белоруса — 3 мин. 24,311 сек. Второе и третье места на этой дистанции показали Балинт Копаш (Венгрия) и Фернанду Пьемента (Португалия).
Как отметили в НОК, это золото стало третьим в карьере байдарочника на чемпионатах Европы и первой личной. Также Кравец — финалист Олимпийских игр, призер чемпионата мира в байдарке-одиночке.
Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ проходит с 11 по 14 июня в Монтемор-у-Велью. Помимо Владислава Кравца Беларусь на этом турнире представляют, например, такие спортсмены как Никита Бориков, Владислав Литвинов, Денис Ермоленко, Илья Федоренко, Маргарита Ткачева, Надежда Кушнер, Владислава Скриганова, Инна Савчук, Мария Мисюченко, Юлия Ходько и другие.