Российские гребцы пропустят этап Кубка мира в Канаде из-за отсутствия виз

Как ранее сообщал ТАСС, россиян не было в числе участников юниорского и молодежного чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который также проходил в Канаде в первую неделю июля (Галифакс, 1—5 июня ). В том случае канадцы дали визы только несовершеннолетним российским спортсменам, после чего было принято решение не отправлять их одних на соревнования за океан из соображений безопасности.