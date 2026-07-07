Российские гребцы пропустят этап Кубка мира в Канаде из-за отсутствия виз

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в канадском Монреале из-за неполучения в срок въездных виз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.
Этап Кубка мира в Монреале пройдет с 9 по 12 июля. Он является рейтинговым стартом, на котором спортсмены получат возможность набора квалификационных очков для отбора на Олимпиаду-2028.
«Наши спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира в Канаде по причине неготовности въездных виз в эту страну на момент, когда команда должна уже была вылетать в Монреаль», — рассказала представительница федерации.
Как ранее сообщал ТАСС, россиян не было в числе участников юниорского и молодежного чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который также проходил в Канаде в первую неделю июля (Галифакс,