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Российские гребцы пропустят этап Кубка мира в Канаде из-за отсутствия виз

Соревнования пройдут 9—12 июля.

Источник: Reuters

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в канадском Монреале из-за неполучения в срок въездных виз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России.

Этап Кубка мира в Монреале пройдет с 9 по 12 июля. Он является рейтинговым стартом, на котором спортсмены получат возможность набора квалификационных очков для отбора на Олимпиаду-2028.

«Наши спортсмены вынуждены пропустить этап Кубка мира в Канаде по причине неготовности въездных виз в эту страну на момент, когда команда должна уже была вылетать в Монреаль», — рассказала представительница федерации.

Как ранее сообщал ТАСС, россиян не было в числе участников юниорского и молодежного чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который также проходил в Канаде в первую неделю июля (Галифакс, 1—5 июня). В том случае канадцы дали визы только несовершеннолетним российским спортсменам, после чего было принято решение не отправлять их одних на соревнования за океан из соображений безопасности.