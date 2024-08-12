12 августа, источник: Спорт РИА Новости

Обвиненных в изнасиловании французских регбистов освободили из-под ареста

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Регбисты сборной Франции Уго Ораду и Оскар Жегу, обвиняемые в изнасиловании женщины в Аргентине, освобождены из-под домашнего ареста, сообщает RMC Sport.

Обвиненных в изнасиловании французских регбистов освободили из-под ареста | Источник: Спорт РИА Новости

Ранее полиция Аргентины арестовала двух регбистов французской сборной по подозрению в совершении сексуального насилия. Игроки участвовали в регбийном туре по Южной Америке. Их доставили из Буэнос-Айреса в Мендосу, где произошло предполагаемое преступление. Пострадавшая была госпитализирована, а подозреваемых поместили под домашний арест после недели содержания под стражей.

По информации источника, обвинение посчитало, что на данном этапе не собрано достаточных доказательств, чтобы оправдать дальнейшее превентивное заключение 20-летнего Ораду и 21-летнего Жегу. Обоим регбистам запрещено покидать Аргентину. Общий срок ограничения их свободы составил 34 дня.

Ораду и Жегу подтверждают, что сексуальные отношения имели место, однако решительно отрицают какую-либо форму насилия. В Аргентине наказание за сексуальное насилие составляет от 6 до 15 лет тюрьмы. В случае группового изнасилования срок может достигать 20 лет.

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