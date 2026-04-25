Регбисты московского «Динамо» выиграли первый трофей в истории клуба

МОНИНО /Московская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло казанскую команду «Стрела — Ак Барс» со счетом 20:17 в матче за Суперкубок России по регби и завоевало первый трофей в клубной истории. Встреча прошла в подмосковном Монино.