Регбисты московского «Динамо» выиграли первый трофей в истории клуба

МОНИНО /Московская область/, 25 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло казанскую команду «Стрела — Ак Барс» со счетом 20:17 в матче за Суперкубок России по регби и завоевало первый трофей в клубной истории. Встреча прошла в подмосковном Монино.
Игра стала первой на новом стадионе, который вмещает 7 300 зрителей.
По итогам прошлого сезона казанская команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Динамо» стало серебряным призером чемпионата России.
Клуб «Стрела — Ак Барс» становился обладателем Суперкубка России в 2024 и 2025 годах. Три раза титул завоевывала красноярская команда «Енисей-СТМ». Один раз трофей выиграл «Красный Яр».