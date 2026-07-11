Во Франции регбист умер после потери сознания на тренировке

«Сегодня вся семья “красно-синих” скорбит и глубоко потрясена этой тяжелой утратой. Мы выражаем самые искренние соболезнования и слова поддержки его семье, близким, партнерам по команде, а также всем, кому посчастливилось знать его. В этот момент “Безье” находится рядом с его близкими и оказывает им всю необходимую поддержку», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.