В Англии игрока выгнали из клуба за отказ пожать руку водителю автобуса

Оглядываясь назад, могли бы мы сейчас использовать такого игрока? Наверное. Но для любой команды сначала важны хорошие люди. Мы отказывались от футболистов сильнее тех, кто сейчас есть у нас, потому что выбирали правильных людей. Это факт. Я не готов идти на компромисс в этом вопросе. Хорошие игроки помогут выиграть один трофей, а хорошая культура — десять", — заявил Брайерли.