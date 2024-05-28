Чуприс получила олимпийскую лицензию в стрельбе из винтовки

Сегодня белоруска боролась за медали чемпионата Европы в стрельбе из винтовки из трех положений. Согласно регламенту, путевки в Париж должны были получить две лучшие участницы в этом упражнении, которые не имели лицензий по итогам предыдущих стартов цикла. В финале Чуприс заняла шестое место, но, поскольку страны, чьи спортсменки опередили белоруску, ранее уже получили квоты на Игры, одна из путевок перешла Дарье.



Эта олимпийская лицензия стала для нашей команды по пулевой стрельбе второй — первую на квалификационном турнире в Бразилии принес пистолетчик Владислав Демеш. Следует отметить, что квоты не являются именными и могут быть перераспределены по решению тренерского штаба.