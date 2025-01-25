Белоруска одержала победу в упражнении ПП-3 (пневматический пистолет, 10 метров). Участие в данном виде программы принимали 66 девушек. Турнир в Мюнхене продлится по 26 января, помимо Петровой нашу команду в Германии представляют Дарья Чуприс, Владислав Демеш и Любовь Яскевич.
Белоруска Петрова победила на турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Петрова стала победительницей международных соревнований по стрельбе из пневматического оружия «H&N Cup», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.