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Белоруска Петрова победила на турнире по пулевой стрельбе в Мюнхене

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Петрова стала победительницей международных соревнований по стрельбе из пневматического оружия «H&N Cup», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БЕЛТА

Белоруска одержала победу в упражнении ПП-3 (пневматический пистолет, 10 метров). Участие в данном виде программы принимали 66 девушек. Турнир в Мюнхене продлится по 26 января, помимо Петровой нашу команду в Германии представляют Дарья Чуприс, Владислав Демеш и Любовь Яскевич.