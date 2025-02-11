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Белорусы Голик и Кравцов стали призерами юниорского ЧЕ по пулевой стрельбе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Олег Голик стал победителем чемпионата Европы по пулевой стрельбе среди спортсменов не старше 18 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Континентальный форум стартовал во вторник в столице Эстонии Таллине, участники турнира разыгрывают медали в двух возрастных категориях — среди юношей и девушек до 16 лет и у юниоров и юниорок до 18 лет. Сегодня в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета среди юниоров на 10 метров наш Олег Голик показал лучший результат, а в матче за золото был точнее финна Отсо-Адольфа Акокангаса (12:10). Соотечественник Голика Юрий Кравцов по итогам отбора попал в матч за бронзу, где победил представителя Армении Гора Манучаряна со счетом 12:11. Еще один белорус Николай Якута занял седьмое место.