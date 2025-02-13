Белорус Ливанцов победил на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе

Соревнования проходят в столице Эстонии Таллине. В дневной квалификации в стрельбе из пневматической винтовки среди юниоров наш Арсений Ливанцов набрал 41 очко и разделил первое место с поляком Шимоном Яровским. В вечернем матче за золотую медаль точнее со счетом 12:9 был Ливанцов, ставший новым чемпионом Европы-U18.
Ранее победителем континентального форума в стрельбе из пневматического пистолета у юниоров стал наш Олег Голяк, а Юрий Кравцов выиграл бронзовую медаль. Награду высшей пробы в стрельбе из малокалиберного пистолета среди юношей (U16) завоевал белорус Николай Чернуха, а в этом же виде программы у ребят до 18 лет Николай Якута стал серебряным призером.