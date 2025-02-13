Белорус Ливанцов победил на чемпионате Европы среди юниоров по пулевой стрельбе

Ранее победителем континентального форума в стрельбе из пневматического пистолета у юниоров стал наш Олег Голяк, а Юрий Кравцов выиграл бронзовую медаль. Награду высшей пробы в стрельбе из малокалиберного пистолета среди юношей (U16) завоевал белорус Николай Чернуха, а в этом же виде программы у ребят до 18 лет Николай Якута стал серебряным призером.