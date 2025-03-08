Белорусские стрелки выиграли два золота в шестой день турнира в Шымкенте

В субботу участники турнира определяли лучших в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар, лучший результат в этой дисциплине показал белорусский дуэт в составе Надежды Леоновец и Андрея Казака. Также наш Владимир Чернов одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, а его соотечественник Ян Чигилейчик стал в этом виде программы третьим. За шесть дней Гран-при «Алтын Мерген» представители Беларуси завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Всего соревнования в Шымкенте собрали более 200 стрелков из шести стран.