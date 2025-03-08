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Белорусские стрелки выиграли два золота в шестой день турнира в Шымкенте

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стрелки завоевали три медали в шестой день международных соревнований по пулевой стрельбе Гран-при «Алтын Мерген» в Казахстане, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РЦОП по стрелковым видам спорта.

Источник: НОК Беларуси

В субботу участники турнира определяли лучших в стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар, лучший результат в этой дисциплине показал белорусский дуэт в составе Надежды Леоновец и Андрея Казака. Также наш Владимир Чернов одержал победу в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, а его соотечественник Ян Чигилейчик стал в этом виде программы третьим. За шесть дней Гран-при «Алтын Мерген» представители Беларуси завоевали 6 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых наград. Всего соревнования в Шымкенте собрали более 200 стрелков из шести стран.