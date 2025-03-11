Белоруска Яскевич завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе из пистолета

Наша спортсменка стала лучшей на континенте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в дисциплине «соло». В дневной квалификации Любовь показала второй результат вслед за армянкой Эльмирой Карапетян, вечером женщины разыграли золото в формате один на один: точнее со счетом 15:13 оказалась Яскевич. Тройку лучших замкнула Шевваль Тархан из Турции, еще одна белоруска Зоя Дасько заняла восьмое место.