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Белоруска Яскевич завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе из пистолета

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Любовь Яскевич стала победительницей чемпионата Европы по пулевой стрельбе 2025 года в хорватском Осиеке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Наша спортсменка стала лучшей на континенте в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в дисциплине «соло». В дневной квалификации Любовь показала второй результат вслед за армянкой Эльмирой Карапетян, вечером женщины разыграли золото в формате один на один: точнее со счетом 15:13 оказалась Яскевич. Тройку лучших замкнула Шевваль Тархан из Турции, еще одна белоруска Зоя Дасько заняла восьмое место.

Во время выступлений за сборную России Любовь Яскевич становилась чемпионкой Европы в командном турнире и бронзовой медалисткой континентального форума в личном зачете, а также занимала четвертое место на Летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.