Махмудова стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Россиянка Нуриниссо Махмудова завоевала золото в стрельбе из классического лука в заключительный день чемпионата Европы, который проходит в Анталье (Турция).

В финале Махмудова одержала победу над испанкой Элией Каналес.

Махмудовой 25 лет. Ранее она становилась чемпионкой Европы в стрельбе из лука в помещении в 2025 и 2026 годах.

Всемирная федерация стрельбы из лука (World Archery) допускает российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Юниоры имеют право участвовать в командных дисциплинах.