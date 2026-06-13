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Призер Олимпиады-80 Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет

Серебряный призер Олимпиады-80 в стрельбе из лука Борис Исаченко умер в 67 лет.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Москве 1980 года в стрельбе из лука Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале управления спорта Брестского областного исполнительного комитета.

«Борис Валентинович был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников. Его опыт и знания стали основой для развития стрельбы из лука в Беларуси. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Бориса Валентиновича. Его вклад в спорт останется в памяти поколений», — говорится в сообщении комитета.

Исаченко также был серебряным призером чемпионата Европы 1982 года в командном первенстве. После завершения спортивной карьеры работал тренером и с 1997 года возглавлял сборную Белоруссии по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом национального олимпийского комитета страны. Под его руководством национальная команда завоевывала золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.