Призер Олимпиады-80 Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады в Москве 1980 года в стрельбе из лука Борис Исаченко умер в возрасте 67 лет, сообщается в Telegram-канале управления спорта Брестского областного исполнительного комитета.
«Борис Валентинович был не только талантливым спортсменом, но и настоящим наставником, который воспитал многих выдающихся лучников. Его опыт и знания стали основой для развития стрельбы из лука в Беларуси. Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Бориса Валентиновича. Его вклад в спорт останется в памяти поколений», — говорится в сообщении комитета.
Исаченко также был серебряным призером чемпионата Европы 1982 года в командном первенстве. После завершения спортивной карьеры работал тренером и с 1997 года возглавлял сборную Белоруссии по стрельбе из лука, а в 2002 году стал членом национального олимпийского комитета страны. Под его руководством национальная команда завоевывала золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира.