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Россиянин завоевал серебро чемпионата мира по стрельбе среди юниоров

Россиянин Алейников завоевал серебро чемпионата мира по стрельбе среди юниоров.

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Россиянин Тимофей Алейников завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира по пулевой и стендовой стрельбе среди юниоров, который проходит в немецком городе Зуль.

Результат 18-летнего россиянина составил 250,9 очка. Первое место занял представитель Индии Притам Кендре (251,3), третьим стал норвежец Йенс Эстли (228,4).

Чемпионат мира завершится 26 июня. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.