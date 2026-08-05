Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе в составе сборной СССР Рудольф Полянский скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.
В Стрелковом союзе России отметили, что Полянский был одним из «сильнейших представителей своего поколения и достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях».
«Высокое мастерство, преданность любимому делу и многолетний вклад Рудольфа Петровича в развитие отечественной стендовой стрельбы навсегда останутся частью истории нашего спорта. Его имя навсегда вписано в летопись побед советской и российской стрелковой школы», — говорится в сообщении.
Полянский был чемпионом СССР 1966 года в личном зачете, двукратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (1965, 1967), а также бронзовым призером чемпионата Европы.