Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе Рудольф Полянский

Полянский скончался на 91-м году жизни. Он был чемпионом СССР 1966 года в личном зачете, а также завоевал золото чемпионата Европы в командных соревнованиях в 1965 и 1967 годах.

Источник: Стрелковый союз России

Двукратный чемпион Европы по стендовой стрельбе в составе сборной СССР Рудольф Полянский скончался на 91-м году жизни, сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

В Стрелковом союзе России отметили, что Полянский был одним из «сильнейших представителей своего поколения и достойно защищал честь Советского Союза на крупнейших международных соревнованиях».

«Высокое мастерство, преданность любимому делу и многолетний вклад Рудольфа Петровича в развитие отечественной стендовой стрельбы навсегда останутся частью истории нашего спорта. Его имя навсегда вписано в летопись побед советской и российской стрелковой школы», — говорится в сообщении.

Полянский был чемпионом СССР 1966 года в личном зачете, двукратным чемпионом Европы в командных соревнованиях (1965, 1967), а также бронзовым призером чемпионата Европы.