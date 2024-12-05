Чемпионка мира снялась для мужского журнала, прикрыв грудь коньками

«Я невероятно горжусь телом, которое у меня есть сейчас. Я усердно работаю для этого. Я не могу обещать, что буду выглядеть так же и после окончания карьеры. Я хочу продолжать много работать для этого, но никогда не знаешь наверняка. Так что лучше сделать это сейчас.



Я хочу показать, что бег на коньках — это крутой вид спорта. Многие люди, особенно молодые, думают, что это старомодный спорт. Я же считаю, что он лучший на свете», — приводит слова Бене AD.nl.