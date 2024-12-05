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Чемпионка мира снялась для мужского журнала, прикрыв грудь коньками

Нидерландская конькобежка Йой Бене появилась на обложке журнала Playboy.

Источник: Getty Images

Действующая чемпионка мира на 5000 метров снялась обнаженной для декабрьского номера нидерландской версии журнала для мужчин.

25-летняя спортсменка на одной из фотографии прикрывает грудь коньками.

Бене объяснила, что решилась на откровенную фотосессию, потому что гордится своим телом, а также хочет таким образом популяризировать конькобежный спорт.

«Я невероятно горжусь телом, которое у меня есть сейчас. Я усердно работаю для этого. Я не могу обещать, что буду выглядеть так же и после окончания карьеры. Я хочу продолжать много работать для этого, но никогда не знаешь наверняка. Так что лучше сделать это сейчас.

Я хочу показать, что бег на коньках — это крутой вид спорта. Многие люди, особенно молодые, думают, что это старомодный спорт. Я же считаю, что он лучший на свете», — приводит слова Бене AD.nl.

Конькобежка заявила, что сама могла установить рамки откровенности съемки.

«Я не думаю, что грудь на фотографии — это проблема, это в духе Playboy. Но что-то другое — мне определенно этого не хотелось. Они относились к этому с полным уважением», — сказала Бене.

Также Бене рассказала, как на предложение сняться в Playboy отреагировал ее парень трехкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Кьелд Нейс: «Он сразу сказал: “Ты должна это сделать, такое бывает раз в жизни, и ты отлично выглядишь”.