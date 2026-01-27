«Феномены не укладываются в каноны». Конькобежец Гьотто на домашней Олимпиаде поставит эксперимент на себе

Свой путь в спорте Гьотто начал почти случайно. В детстве он был «полным ребенком, припаркованным перед телевизором». Решение измениться пришло в 12 лет с желанием понравиться девочкам. После лета, проведенного в основном в пробежках, бабушка подарила ему роликовые коньки, хотя позже иногда жалела об этом, переживая за его безопасность. Поначалу доходило до симуляции болезни, чтобы не ходить на тренировки, пока не наступил переломный момент, когда мальчик осознал, что боль в мышцах во время дистанции не выводит его из себя, а почти радует.