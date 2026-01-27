«Феномены не укладываются в каноны». Конькобежец Гьотто на домашней Олимпиаде поставит эксперимент на себе

Перед своими третьими Олимпийскими играми 32-летний Давиде Гьотто выглядит не как типичный спортсмен. В мире, одержимом техникой, биомеханикой и разговорами о юных талантах, итальянский конькобежец, действующий рекордсмен мира на 10 000 метров, придерживается почти философского подхода. Он признается, что завидует молодым, которые «ломают классические шаблоны классической школы», и утверждает, что вскоре «совершенная техника будет никому не нужна».
Сейчас, когда до старта Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо остаются считанные дни, Гьотто собирается с силами для своего главного старта в жизни. Его подготовка — это история не только о физической форме, но и о мудрости, психологии и умении слушать собственное тело.
От дивана до мирового рекорда
Свой путь в спорте Гьотто начал почти случайно. В детстве он был «полным ребенком, припаркованным перед телевизором». Решение измениться пришло в 12 лет с желанием понравиться девочкам. После лета, проведенного в основном в пробежках, бабушка подарила ему роликовые коньки, хотя позже иногда жалела об этом, переживая за его безопасность. Поначалу доходило до симуляции болезни, чтобы не ходить на тренировки, пока не наступил переломный момент, когда мальчик осознал, что боль в мышцах во время дистанции не выводит его из себя, а почти радует.
Карьера Гьотто при этом стартовала далеко не сразу — в ней, например, нет чемпионатов мира среди юниоров, Давиде на них не отбирался, довольствуясь национальными стартами. По сути, сформировался он уже достаточно поздно, под дебютные Игры 2018 года, где выступил не слишком удачно — 19-й на 5000 м и 12-й на дистанции вдвое длиннее.
Способность принимать боль и концентрироваться на процессе, а не на результате, стала его фирменным знаком. На второй своей Олимпиаде, в Пекине, он более половины дистанции 10 000 метров провел практически «в отключке», погрузившись в своеобразный транс, и вернулся в реальность от крика при объявлении его времени, которое оказалось рекордом Италии и принесло Давиде бронзу.
Его мировой рекорд на дистанции 10 000 метров (12.25,69), установленный в 2025 году, фактически за год до Игр, стал историческим достижением и доказательством высочайшего уровня. За кадром статистики осталось то, что неофициально мировой рекорд итальянец побил еще в октябре 2024-го, пробежав в Инцелле с результатом 12.26,30, но те секунды не были засчитаны — на соревнованиях не проводили допинг-контроль. Тем не менее результат показателен — Гьотто вышел на пик формы и готовность бить мировые рекорды уже в октябре и продержал это состояние практически весь сезон. По меркам теории тренировочного процесса это невозможно.
«Старая школа» против новой волны
Гьотто называет себя представителем «старой школы» — поколения, выросшего с «паранойей» о важности каждого тренировочного дня и зацикленностью на идеальной технике, берущего пример с легендарного Энрико Фабриса. Сегодня он с восхищением и легкой завистью смотрит на молодых спортсменов, которые меньше заморачиваются мыслями о корректировке движений и делают ставку на мощность и адреналин, то есть сразу приходят к выводам, для которых самому итальянцу потребовалась большая часть его карьеры.
— Возможно, скоро техника вообще не будет иметь значения. Сегодняшние феномены не укладываются в классические каноны. Стоит ли нам изводить себя в поисках чистоты исполнения? Не знаю… Я предпочитаю мощность, — рассуждает Гьотто.
Финальная подготовка
Накануне Игр Гьотто сделал осознанный выбор в пользу комфорта и спокойствия. На последнем этапе Кубка мира в Инцелле, который для большинства спортсменов стал финальной проверкой, итальянец провел всего два дня. Он и его соотечественница Франческа Лоллобриджида предпочли основную часть подготовки провести дома, в Италии, чтобы лучше адаптироваться к условиям. Эта стратегия, кажется, работает: в Инцелле он показал свой лучший результат сезона на 5000 метров (6.05,67), заняв пятое место, что стало обнадеживающим сигналом перед Олимпиадой.
Гьотто готовится к стартам на фоне общего волнения вокруг организации Игр. Международный олимпийский комитет выражает уверенность, что все объекты, включая новый каток для конькобежного спорта на территории выставочного комплекса в Ро (Милан), будут готовы вовремя. Спортсмены, включая итальянскую команду, столкнутся с абсолютно новым льдом, что добавляет интриги. При этом сам Гьотто философски отмечает, что лед перезаливается для каждого старта и никогда не бывает одинаковым.
За несколько дней до церемонии открытия Гьотто находится в уникальной точке своей карьеры. Он сочетает в себе мудрость опытного спортсмена, который уже пережил давление мирового рекорда (он признается, что тот стал для него «камнем на шее», от которого он в итоге избавился) и мотивацию хозяина льда, выступающего перед своей публикой.
Совет от Энрико Фабриса на домашние Игры прост и гениален: «Ныряй в это с головой. Это уникальная эмоция, и нельзя позволить ей пропасть даром».
Способность Гьотто отключать сознание во время гонки, принимать страдания и доверять своим силам делает его одним из самых опасных и непредсказуемых соперников на длинных дистанциях. В Милане он будет бороться не только за медаль, но и за подтверждение своей философии — что в современном спорте иногда мощь, интуиция и стойкость могут значить больше, чем безупречная техника.
Сергей Лисин