Джейк Пол назвал победу своей невесты Лердам на Олимпиаде-2026 историческим спортивным моментом

Американский блогер и боксер Джейк Пол прокомментировал победу своей невесты, нидерландской конькобежки Ютты Лердам на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Он назвал ее триумф одним из важнейших моментов в истории спорта.

Источник: Спорт-Экспресс

Лердам завоевала золотую олимпийскую медаль на дистанции 1000 метров. О помолвке спортсменки и Джейка Пола стало известно в 2025 году.

«Мы только что стали свидетелями одного из самых важных спортивных моментов в истории. Словами не описать, как я тобой горжусь», — написал Пол в соцсети.

Лердам впервые стала олимпийской чемпионкой. На Играх-2022 в Пекине она стала второй на этой же дистанции. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионатов Европы и пять — чемпионатов мира.

Джейк Пол начал проводить профессиональные боксерские поединки в 2020 году. На его счету 12 побед и 2 поражения. В своем последнем бою он потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа.