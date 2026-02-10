Джейк Пол назвал победу своей невесты Лердам на Олимпиаде-2026 историческим спортивным моментом

Лердам завоевала золотую олимпийскую медаль на дистанции 1000 метров. О помолвке спортсменки и Джейка Пола стало известно в 2025 году.
«Мы только что стали свидетелями одного из самых важных спортивных моментов в истории. Словами не описать, как я тобой горжусь», — написал Пол в соцсети.
Лердам впервые стала олимпийской чемпионкой. На Играх-2022 в Пекине она стала второй на этой же дистанции. Также на ее счету шесть золотых медалей чемпионатов Европы и пять — чемпионатов мира.
Джейк Пол начал проводить профессиональные боксерские поединки в 2020 году. На его счету 12 побед и 2 поражения. В своем последнем бою он потерпел поражение нокаутом от британца Энтони Джошуа.