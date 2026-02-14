Два олимпийских рекорда за три дня! Американский конькобежец Джордан Штольц вновь стал лучшим

Еще удивительнее, что прошлый чемпионат мира стал для американца худшим в карьере. Если в 2023 и 2024 годах он на ЧМ на отдельных дистанциях брал по три золота (500, 1000 и 1500 метров), то в 2025-м ни разу не стал лучшим. В марте 2025-го в норвежском Хамаре Штольц забрал лишь две серебряные награды и одну бронзовую.