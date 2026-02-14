Два олимпийских рекорда за три дня! Американский конькобежец Джордан Штольц вновь стал лучшим

Сборная США продолжает идти в медальном зачете лишь на третьем месте после Норвегии и Италии. Уже несколько фаворитов в своих видах спорта упустили шанс на золото. Но не конькобежец Джордан Штольц: за три дня он дважды обновил олимпийский рекорд.
Безоговорочный лидер
Забег на 500 метров в конькобежном спорте принес сразу два новых олимпийских рекорда. Сначала его обновил представитель Нидерландов Йеннинг де Боо, преодолевший дистанцию за 33,88 секунды. Однако даже такой результат не смог гарантировать ему золотую медаль: вскоре 21-летний Штольц вышел на первое место, показав время 33,77 секунды. Именно американец выиграл в итоге золото. Замкнул тройку канадец Лоран Дюбрей. Ему «выбежать» из 34 секунд все же не удалось — 34,26.
Для Джордана победа в Италии стала второй за три дня. 11 февраля он стал лучшим в забеге на 1000 метров. И тоже с олимпийским рекордом: американец пробежал дистанцию за 1.06,28. Интересно, что и тогда вторым после него стал голландец де Боо.
Именно благодаря Штольцу сборная США сохраняет третью строчку в общем медальном зачете. На первом месте с существенным отрывом идет Норвегия (10 золотых медалей). Вторая позиция у Италии (6). А за тройку до победы конькобежца одновременно боролись сразу несколько стран: у США, Швеции, Германии, Франции и Швейцарии было по четыре награды высшей пробы.
В прошлом году был спад
Для 21-летнего спортсмена Игры в Италии не первые в карьере. Он еще успел принять участие в Пекине (2022). Тогда Джордан завоевал 13-е и 14-е места на 500 и 1000 метров соответственно. На тот момент ему было всего 17 лет.
Еще удивительнее, что прошлый чемпионат мира стал для американца худшим в карьере. Если в 2023 и 2024 годах он на ЧМ на отдельных дистанциях брал по три золота (500, 1000 и 1500 метров), то в 2025-м ни разу не стал лучшим. В марте 2025-го в норвежском Хамаре Штольц забрал лишь две серебряные награды и одну бронзовую.
Тем не менее выводы из этой неудачи он извлек. Да такие, что Олимпиада-2026 стала для него дважды золотой и дважды с рекордом.
Максим Клементьев