Фонтана сравнялась с Бьёрндаленом по числу медалей на Олимпиадах

МИЛАН, 18 февраля. /ТАСС/. Женская сборная Южной Кореи по шорт-треку завоевала золотые медали Олимпиады в эстафете на дистанции 3 000 метров.
Победительницы показали результат 4 минуты 4,014 секунды. Второе место заняла команда Италии (отставание — 0,093 секунды), третьими стали канадки (+0,3).
В составе сборной Италии выступала 35-летняя Арианна Фонтана. Она завоевала 14-ю медаль Олимпиады, столько же на счету биатлониста из Норвегии Уле-Эйнара Бьёрндалена, рекорд по этому показателю на зимних Играх принадлежит норвежской лыжнице Марит Бьёрген (15 наград). Ранее в Милане спортсменка стала чемпионкой в смешанной эстафете и серебряным призером на дистанции 500 метров. Фонтана является рекордсменкой среди всех шорт-трекистов по количеству наград на Олимпиадах.
Лидерство в медальном зачете сохраняет сборная Норвегии, завоевавшая 15 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут итальянцы (9 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых). Третье место занимает команда США (7−11−6).