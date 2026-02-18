Фонтана сравнялась с Бьёрндаленом по числу медалей на Олимпиадах

В составе сборной Италии выступала 35-летняя Арианна Фонтана. Она завоевала 14-ю медаль Олимпиады, столько же на счету биатлониста из Норвегии Уле-Эйнара Бьёрндалена, рекорд по этому показателю на зимних Играх принадлежит норвежской лыжнице Марит Бьёрген (15 наград). Ранее в Милане спортсменка стала чемпионкой в смешанной эстафете и серебряным призером на дистанции 500 метров. Фонтана является рекордсменкой среди всех шорт-трекистов по количеству наград на Олимпиадах.