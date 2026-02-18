Корейские шорт-трекистки взяли золото в эстафете на Олимпиаде

Мин Джон получает свою вторую золотую медаль, в феврале 2018 года на Олимпийских играх в Пхенчхане она выиграла золото на 1500 м и в эстафете. Сок Хи четвертую — на Играх-2014 в Сочи кореянка завоевала три медали: серебро на дистанции 1500 метров, золото в эстафете и бронзу на дистанции 1000 метров. Гил Ли и До Хи завоевали свои первые олимпийские медали.